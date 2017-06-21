Деньги в реальные проекты

Совет развития Хакасии поддержал инвестпроекты, которые способны вывести социально-экономическое развитие Боградского района на новый уровень.

Выездное заседание совета развития РХ под председательством главы Хакасии Виктора Зимина прошло вчера в селе Боград. Членам совета презентовали целый ряд проектов, в том числе и те, куда уже вложены деньги. Среди них — производства по переработке речной и озёрной рыбы, молокоперерабатывающий комплекс. Каждая экономическая инициатива требует индивидуальных мер поддержки со стороны исполнительной власти.

Например, инвестор, представлявший проект завода по производству подсолнечного масла и рапса, в который уже вложено два десятка миллионов рублей, попросил помочь в приглашении в Хакасию двух-трёх десятков граждан Поднебесной. Завод будут строить китайские инвесторы, оборудование тоже из КНР. Вполне логично, что и инженеры, которые будут его устанавливать, должны говорить на китайском языке. Помимо этого прозвучала просьба помочь в оформлении земельного надела под выращивание рапса. Кстати, в перспективе из отходов производства — жмыха — можно будет изготавливать качественные комбикорма.

— Вы получили официальную поддержку ваших идей, — сказал Виктор Зимин, обращаясь к инвесторам, — поэтому, если вдруг возникнут какие-то сложности с их реализацией по линии правительства, сразу заходите ко мне. Вы готовы вкладывать в проекты реальные деньги, создавать новые рабочие места, это очень важно. Мы будем вас поддерживать. Всегда помните об этом, — подвёл итоги заседания Виктор Зимин.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







