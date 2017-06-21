Для власти проблемы людей — главные

В правительстве Хакасии, во всех ведомствах и министерствах, разработан график приёма граждан. Каждый месяц его утверждает глава республики. В соответствии с ним в рабочие дни министры и их помощники встречаются с населением.

Несмотря на занятость, глава Хакасии Виктор Зимин тоже ведёт личный приём жителей республики. Правда, в силу напряжённого графика работы чётких дат у руководителя Хакасии нет. Когда позволяет время, Виктор Зимин устраивает личный приём граждан. Бывают и экстренные случаи, когда вмешательство первого лица просто необходимо.

На днях к главе республики на приём пришли супруги Стальмаковы из Абакана. Удивительная семья, в которой растут, воспитываются десять детей. Ребятишки, среди которых два ребёнка-инвалида, подрастают, и обустроенный в доме родителями душ уже не справляется с потребностями большой семьи. Возникла необходимость пристроить баню к дому — ради больных детей, чтобы зимой их не выносить на улицу. Самим осилить подобное строительство уже трудно, поэтому Михаил Павлович и Лариса Германовна решили обратиться за помощью к власти. На личной аудиенции Виктор Зимин поблагодарил гостей за гражданскую и человеческую позицию, которая позволила им стать такой большой и дружной семьёй. Как ни сложно экономическое положение республики, он попросил своего заместителя Валерия Маркова найти возможность помочь семье, детям.

Следующими гостями Виктора Зимина стали Нина Анатольевна Мусатова и её пятилетний сын Никита из Усть-Абакана. Несмотря на маленький возраст Никиты, глава поздоровался с ним по-мужски, крепко пожав ему руку. Проблема у семьи оказалась весьма насущной — вода.

Водопроводная колонка на улице. Мало того, зимой она замерзает, а летом чаще всего находится в нерабочем состоянии. А без воды, как известно, комфорт жизни снижается на порядок. Виктор Михайлович, конечно, ещё спросит с местной власти, почему там довели ситуацию до точки отчаяния. А пока маме и её сыну воду проведут прямо в дом. Срок исполнения — июль. Виктор Михайлович проследит.

Чаяний у людей много, и, конечно, от желающих лично пообщаться с главой нет отбоя. Однако прежде чем прийти на встречу к руководителю региона, подготовьтесь — аргументируйте, почему до сих пор не удалось решить вопрос, объясните, куда вы уже обращались за помощью. В правительстве Хакасии сообщают, что зачастую для оперативного решения проблем достаточно обратиться к профильным министрам.

Записаться к ним на приём можно по телефонам: 8 (3902) 299-189, 8 (3902) 299-168, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кроме того, запись ведётся через официальный сайт правительства республики: www.r-19.ru. Для этого необходимо на главной странице найти вкладку ОБЩЕСТВО, далее в выпадающем меню — ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ.

График личного приёма граждан в правительстве Республики Хакасия по адресу: Абакан, ул. Ленина, 67, каб. 106

22 июня 10.00 Министерство здравоохранения Республики Хакасия

23 июня 10.00 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

27 июня 10.00 Министерство экономики Республики Хакасия

28 июня 15.00 Исполняющий обязанности заместителя главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия

28 июня 10.00 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия

29 июня 10.00 Министр национальной и территориальной политики Республики Хакасия

30 июня 10.00 Министр социальной защиты Республики Хакасия

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