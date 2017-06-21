На угольном разрезе в Хакасии усилили очистку сточных вод

Аршановский запустил в тестовом режиме модернизированный гидрокомплекс «Векса» производительностью более 700 кубометров в час.

Руководство предприятия уделяет ещё больше внимания контролю качества воды. Пробы исследуют до и после производственного цикла. Договоренность об установке двух гидрологических постов на реке Абакан достигнута в ходе рабочей встречи с руководством разреза исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексея Сиорпаса, сообщает пресс-служба профильного ведомства. Кроме того, минприроды Хакасии выделит саженцы сосны для посадки вдоль очистных сооружений на территории разреза. Разрез создаст лесополосу из пирамидальных тополей на границе санитарной зоны и села Аршаново. Для пылеподавления при дроблении угля дополнительно смонтированы капельно-воздушные оросительные системы. Дороги на территории предприятия систематически поливают водой, чтобы снизить пылеобразование. В прошлом году Аршановский направил более 120 миллионов рублей на строительство очистных сооружений, мониторинг состояния воды, воздуха, почв, утилизацию отходов.

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