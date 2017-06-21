Обновление

В правительстве Хакасии продолжается формирование нового состава кабинета министров. 20 июня глава республики Виктор Зимин сделал ряд кадровых назначений.

Министерством строительства и ЖКХ Хакасии теперь будет руководить Валерий Келин.

До назначения возглавлял ОАО «Управление капитального строительства» в Саяногорске, депутат Верховного Совета Хакасии от фракции ЛДПР.

Татьяна Пауль переназначена на должность министра экономики Хакасии. Теперь в её подчинение добавится госкомитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия.

Новое управление по делам молодёжной политики при главе Хакасии возглавит Ирина Церковная. В последние годы она работала в должности начальника управления культуры, спорта и молодёжи администрации Черногорска.



Напомним, в новый состав правительства Хакасии уже вошли:

Наталья Карамашева — министр социальной защиты Республики Хакасия,

Ирина Войнова — министр финансов Республики Хакасия,

Ирина Смолина — заместитель главы Республики Хакасия по социальным вопросам,

Владимир Костюш — министр здравоохранения Республики Хакасия,

Александр Башков — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия,

Михаил Побызаков — министр национальной и территориальной политики Республики Хакасия,

Сергей Головкин — министр спорта Республики Хакасия,

Ольга Иванова — министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия.

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