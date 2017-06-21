Общественность Сорска взяла капремонт под контроль

Следить за обновлением домов будет общественный совет, в составе которого представители городской администрации, общественники и коммунальщики.

Сейчас подрядчик заходит на три объекта. Кровли откапиталят в домах по адресам 50 лет Октября, 38 и 44, Пионерская, 16. Собственников интересует, куда строители подключат электроприборы, потому что владельцы квартир из своего кармана оплачивают ОДН. Жильцы просят разъяснить, как будет подниматься стройматериал и где подрядчик собирается складировать мусор. Эти вопросы строительная компания в индивидуальном режиме решила с владельцами квартир.

– Жители Сорска – одни из самых дисциплинированных собственников в Хакасии. Собираемость платежей по капремонту в городе на уровне 80 процентов, – отметил директор Фонда капремонта Сергей Душенко.

Нынче после капремонта фасадов в Сорске сдано два многоквартирных дома – 50 лет Октября, 4 и 6. Проделанной работой собственники остались довольны. До конца года в Сорске работы пройдут на десяти домах. Строители отремонтируют три кровли, два фасада, на пяти объектах обновят инженерные сети, сообщает пресс-служба минстроя Хакасии.

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