Поклонимся великим тем годам…

22 июня Россия отмечает День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. Что значит для вас эта дата? — такова тема традиционного опроса республиканской газеты.

Геннадий СЕРДЮКОВ, доцент кафедры информационных технологий и систем Хакасского госуниверситета:

— 22 июня для меня и моей семьи не только день общей скорби народа, но и тяжёлые воспоминания о наших родных. В первый месяц войны ушёл на фронт мой дед — отец моей матери. Его могилу нашли в Сумской области через 40 лет после Победы над фашистами.

На Курской дуге горел в танке родной брат моего отца Леонид Антонович, который выжил, но остался инвалидом. Другой брат моего отца, Василий Антонович, попал в японский концлагерь в Харбине. Там японцы проводили медицинские эксперименты: студенты-медики резали большие пальцы на руках Василия Антоновича без наркоза — они изучали строение тела на живых военнопленных... В 1945 году военнопленные подняли в концлагере бунт и начали подпольно действовать против японцев. Тогда же Василий Антонович встретил свою любовь — медсестру Аллу, уроженку Харбина.

Отец моей жены, Алексей Карлович Каськ, воевал в эстонском полку. В 1944 году во время штурма укреплённого острова в Финляндии он получил тяжёлое ранение. Из всего полка, который шёл на тот штурм, в живых осталось 13 человек.

Олег ГАВЛОВСКИЙ, депутат Верховного Совета Республики Хакасия четвёртого, пятого и шестого созывов, генеральный директор ООО «Торговый дом «Премьер»:

— Это одна из самых трагических дат в истории нашей великой страны и всего мира в целом. Ужасы самой разрушительной из всех войн и боль от невосполнимых потерь никогда не будут забыты. Беда не обошла стороной практически ни одну семью в Советском Союзе.

В 1942 году погиб мой дед по материнской линии, служивший в танковых войсках. Отец, будучи тогда ребёнком, познал все страхи оккупации. Я буду помнить об этом до конца жизни и передам эту память своим детям и внукам.

Галина ИВАНОВА, член историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»:

— Я родилась в первый день Курской битвы. Вместе со всей страной мои родные ковали победу на фронте и в тылу. Очень тяжело было тогда и взрослым, и нам, детям, поэтому и день начала войны отзывается в наших сердцах глубокой болью. О людях, принёсших нам Великую Победу, я рассказывала своим ученикам в школе, на страницах газет «Абакан» и «Хакасия», а также в книгах «Гордимся нашими героями» и «С любовью к Родине». В полувековой дружбе с Героем Советского Союза Петром Акимовичем Рубановым родилась и наша совместная с ним книга «Взмахнув серебряным крылом ...» Светлая ему память.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







