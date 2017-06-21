Президиум Верховного совета Хакасии обсудил меры социальной поддержки сельским медикам

Депутаты предложили внести изменения в закон « О социальной поддержке медицинских и фармацевтических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, занимающих должности в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Хакасия, а также вышедших на пенсию».



Законопроект определяет для медиков размер ежемесячной компенсации расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения - 485 рублей. Однако на документ поступил протест прокурора Хакасии. Прокурор посчитал, что эта сумма слишком мала для компенсации расходов медиков по ЖКХ. При этом прокурор в своем протесте не определил, какой должна быть эта сумма.

- Я бы всем раздал льготы и компенсации, но они финансируются из республиканского бюджета, а там недостаточно средств, напротив, у республики долги. Возможно, придется вообще все льготы отменить, - сказал председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев.

С его подачи президиум хакасского парламента принял решение отправить законопроект экспертам и получить заключение о сумме ежемесячной компенсации расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения для сельских медиков.

Президиум сегодня рассмотрел и привел в соответствие с федеральным законодательством еще четыре законопроекта. Они касались антикоррупционных мер в отношении сотрудников контрольно-счетной палаты, расширения полномочий органов местного самоуправления в ограничении торговли алкоголем, определении величины дополнительного отпуска для муниципальных служащих, инновационного и научно-технического развития образовательных и научных организаций Хакасии.

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