Рособоронэкспорт отверг планы по экспорту танков «Армата» и С-500

Рособоронэкспорт в ближайшем будущем не намерен экспортировать новейшие образцы российских вооружений, включая танк «Армата», систему ПВО С-500 и истребитель пятого поколения Т-50, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Безусловно, танк нового поколения «Армата», система ПВО С-500, самолет пятого поколения и некоторые другие новейшие российские системы вооружения имеют экспортное будущее, однако в планах Рособоронэкспорта соответствующих поставок пока не значится», - приводит слова Михеева РИА «Новости».Среди причин такого решения он назвал то, что реализация этой техники может проводиться лишь после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства, удовлетворения потребностей российских силовых ведомств.

В то же время Рособоронэкспорт готов поставлять оружие странам НАТО при соответствующем решении президента России и отказе западных государств от недобросовестной конкуренции.

«Скажу больше: Рособоронэкспорт с большим удовольствием при соответствующих решениях президента поставлял бы вооружение и военную технику другим странам альянса», - сказал Михеев.

В то же время он добавил, что в настоящий момент этому мешает недобросовестная конкуренция со стороны западных стран, выраженная в наложенных на Россию и Рособоронэкспорт санкциях.

В понедельник Михеев сообщил, что с начала 2017 года Рособоронэкспорт продал военной техники на 5 с лишним млрд долларов, при этом портфель заказов госкомпании составляет около 45 млрд долларов.

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