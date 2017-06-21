Сборная России уступила команде Португалии

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Матч в рамках группового этапа Кубка конфедераций прошёл 21 июня в Москве.

Единственный мяч в этой встрече забил человек, которого и стоило опасаться в первую очередь, – Криштиану Роналду. На 8-й минуте португальцы разыграли такую комбинацию, к которой защитники российской сборной оказались не готовы. Впрочем, развить успех нашим соперникам не удалось, наоборот, во втором тайме россияне имели все шансы сравнять счёт. Но госпожа Фортуна была не на стороне подопечных Станислава Черчесова.

Набрав четыре очка, португальские футболисты вышли на первое место в группе А. В первой игре команда Фернанду Сантуша упустила победные три очка в игре против Мексики (2:2). Сборная России занимает вторую строчку с тремя очками (новозеландцы были обыграны со счётом 2:0) и сохраняет шансы на выход в ½ финала. Для этого ни в коем случае нельзя проигрывать мексиканцам 24 июня .

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