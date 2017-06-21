США начали думать над ответом на действия России в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон обсуждает возможный ответ на «последние действия Москвы в Сирии».

«Мы обсуждаем», – ответил он на вопрос об ответных действиях США на «последние действия России в Сирии», передает РИА «Новости».Во вторник глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в подрыве борьбы с терроризмом в Сирии из-за ударов США, в ближайшее время этот вопрос будет поставлен перед госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Вместе с тем Пентагон заявил, что не видит в Сирии каких-либо действий со стороны российских военных, которые могли бы вызвать опасения.

Напомним, во вторник Минобороны России заявило о приостановке меморандума с США по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, а также о том, что российская авиация при необходимости будет сопровождать американские самолеты. Эти меры стали ответом на действия американских военных, сбивших истребитель сирийской армии.

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