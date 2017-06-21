В Абакане дороги и тротуары превратились в реки

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В очередной раз после сильного ливня, заставшего столицу республики сегодня в шестом часу вечера, на дорогах образовались огромные лужи.

В свою очередь, из-за луж на проезжей части, которые сейчас больше смахивают на реки, в городе образовались и пробки. В частности, машины простояли около 40 минут в центре Абакана — от железнодорожного вокзала до виадука на Тараса Шевченко, а также на улице Мира. Кстати, на 19:00 на улице Мира, на перекрестке улиц Ломоносова и Пирятинской, перекрестке Пирятинской-Стофато, Крылова-Вяткина не работали светофоры.

Ливень доставил неприятности и пешеходам — дорогу в некоторых местах на переходах перейти попросту невозможно. «Зебры» затоплены до самых бордюров.

Ветер поломал множество деревьев, большие ветки лежат на дорогах и тротуарах в нескольких районах города.

Сейчас дорожники ликвидируют последствия разыгравшегося урагана.

Однако уже завтра погода вновь преподнесет очередной сюрприз — днем ожидается до +32, без осадков.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 15 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,250