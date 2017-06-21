В Абакане дороги и тротуары превратились в реки

В очередной раз после сильного ливня, заставшего столицу республики сегодня в шестом часу вечера, на дорогах образовались огромные лужи.

В свою очередь, из-за луж на проезжей части, которые сейчас больше смахивают на реки, в городе образовались и пробки. В частности, машины простояли около 40 минут в центре Абакана — от железнодорожного вокзала до виадука на Тараса Шевченко, а также на улице Мира. Кстати, на 19:00 на улице Мира, на перекрестке улиц Ломоносова и Пирятинской, перекрестке Пирятинской-Стофато, Крылова-Вяткина не работали светофоры.

Ливень доставил неприятности и пешеходам — дорогу в некоторых местах на переходах перейти попросту невозможно. «Зебры» затоплены до самых бордюров.

Ветер поломал множество деревьев, большие ветки лежат на дорогах и тротуарах в нескольких районах города.

Сейчас дорожники ликвидируют последствия разыгравшегося урагана.

Однако уже завтра погода вновь преподнесет очередной сюрприз — днем ожидается до +32, без осадков.

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