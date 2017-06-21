В Абакане коммунальщики-муниципалы начисляли за отопление сверх нормы

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Собственница квартиры в доме по улице Чкалова 13А обратилась в госжилинспекцию республики.

Женщину смутил предъявленный размер платы за отопление в период январь-декабрь 2016 года. Инспекторы провели внеплановую проверку в отношении МУП Абакана «УЖК». Выяснилось, что коммунальщики действительно начисляли плату за тепло с нарушениями законодательства. В адрес управляющей компании направлен акт с выявленным нарушением и выдано предписание произвести перерасчет, сообщили в госжилинспекции Хакасии.

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