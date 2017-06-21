В «Беркуте» ходят по «проспекту дружбы народов»

В туристическом оздоровительно-образовательном центре «Беркут», что находится в Алтайском районе, прошло открытие профильной смены «Дорогами творчества».

Поднять флаги России и Хакасии в этот день доверили волейболистам из села Белый Яр — Руслану Балуеву, Владимиру Коневу и Никите Натейкину. Здесь они отдыхают уже четвёртый год подряд, успели, как говорится, и на других посмотреть, и себя показать. И вместе со всеми окунуться в перипетии только что наступившего сезона. В нынешнем году для ребятни (а это 205 человек) руководитель по воспитательной работе центра «Беркут» Нина Матросова разработала новую программу. В рамках «Молодёжной ассамблеи народов Хакасии» школьников ждёт просто наплыв гостей.

— В прошлом году, — рассказывает Нина Николаевна, — первая смена была посвящена Году российского кино, а теперь поводов-посвящений несколько — это и Год экологии в России, и Год особо охраняемых заповедных территорий в Российской Федерации, и Год молодёжи, объявленный главой Хакасии Виктором Зиминым.

В нынешнем году мы вместе с министерством социальной защиты привлекли к сотрудничеству министерство национальной и территориальной политики, Общественную палату республики и некоммерческие общественные организации. Если раньше мы, педагоги, сами знакомили с культурой народов, то сейчас в рамках педагогической программы «Молодёжная ассамблея народов Хакасии» ожидаем приезда представителей лиги хакасских женщин «Алтынай». Также расскажут о культуре своего народа Центр немецкой культуры имени Генриха Батца, культурно-национальное общество «Полония», корейская диаспора «Чосон»… Сейчас ребятишки увлекаются современными корейскими танцами. Мы готовы откликаться на пожелания детей, поэтому ждём от всех наших гостей и мастер-классы, и концерты.

Провести время интересно и познавательно призывали школьников из разных уголков Хакасии гости «Беркута». С добрыми пожеланиями обратились к собравшимся в день открытия профильной смены министр национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков, председатель Общественной палаты республики Ольга Левченко, глава Алтайского района Владимир Пономаренко… Владимир Дмитриевич, кстати, вручил руководителю туристического оздоровительно-образовательного центра «Беркут» Владимиру Кутякову сертификат на 100 тысяч рублей. И вручил не просто так, а по поводу — в нынешнем году «Беркуту» (до 2011-го он назывался «Чайка») исполняется 60 лет.

— Как вы думаете, сколько детей прошло через лагерь за эти годы? — поинтересовался Владимир Иванович у ребят.

— Миллион! — послышалось с разных сторон.

— Полтора миллиона, — сказал Владимир Кутяков. — Для вас, ребята, это в какой-то степени испытание — многие первый раз живут самостоятельно вдали от родителей. Так пусть это испытание станет проверкой сил и умений, разовьёт ваши творческие способности…

И вот когда все пожелания сказаны и торжественная часть уходит в историю, жизнь в «Беркуте» начинает обретать привычный темп. Появляется время поделиться своими впечатлениями от первых дней летнего отдыха и у самих виновников торжества.

— Кормят хорошо, не можем доесть, — рассказывает Данил Босяков. Он из Черногорска, окончил девятый класс.

А вот у братьев Анисовых позади восемь классов, Пётр и Виталий — из посёлка Майна. До этого лета они и в «Енисее» отдыхали, и в «Металлурге». В «Беркут» приехали первый раз, и уже под впечатлением.

— Игр много! И волейбол, и пионербол… — говорят они в один голос. — Есть тренажёрный зал, каждый день ходим — занимаемся. Сегодня должны стол поставить для настольного тенниса. А вечером каждый день дискотека.

— Отбой во сколько? — интересуюсь я.

— В одиннадцать.

— А засыпаете в какое время?

На лице чуть виноватые улыбки.

— Всё с вами понятно.

Да и как не понять: лето, отдых, свобода, пусть и ограниченная рамками правил, но свобода — без родителей.

С особым трепетом здесь говорят о враче Владимире Викторовиче Замяткине. За здоровьем обитателей «Беркута» он следит уже второй год, и так полюбился детям, что те его прозвали между собой доктором Айболитом. А ведь действительно похож.

— Он у нас добрый, любит пошутить, дети к нему тянутся. И в большей степени к нему приходят не с какими-то проблемами, а просто так — что называется, за жизнь поговорить, — рассказывает Нина Матросова.

— Пришёл тут один молодой человек, ногу, говорит, натёр сланцами, — вспоминает с улыбкой Владимир Викторович. — А ноги грязные. «Иди помой». Приходит. Как были — так и есть. «Я тебе, — говорю, — сейчас сам помою…» Взял мыло, губку, тру, а он верещит: «Почему наживую моете, хочу с наркозом!»

Так вот с юмором и молодецким задором они и шагают по проспекту дружбы народов, дорогам творчества в мир новых впечатлений.

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