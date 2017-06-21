В общем, лучше завязать

На сегодняшний день в Хакасии зарегистрировано 1736 случаев ВИЧ-инфекции. Много это или мало? На этот и другие вопросы, связанные с ростом заболеваемости и профилактикой вируса иммунодефицита человека, отвечает главный врач республиканского «Центра антиСПИД» Николай Конгаров.

В Хакасии эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции обострилась в последние три года. Случаи заражения вирусом иммунодефицита человека зарегистрированы во всех муниципалитетах Хакасии. В эпидпроцесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения — от детей до пенсионеров. В 2015 году в республике количество новых случаев в три раза превысило показатели 2014 года, а в 2016-м выросло ещё на 30 процентов. С начала года в Хакасии зарегистрировано уже 164 новых случая.

— В чём причина такого резкого роста ВИЧ-инфекции?

— Три года назад в республике в три раза увеличилось потребление синтетических наркотиков. Они относительно дёшевы, их легко достать, в том числе и через интернет-магазины. Как правило, основной их потребитель — молодёжь. При использовании одной ёмкости, одного шприца для введения наркотика происходит заражение, если в группе есть ВИЧ-инфицированный.

— Что делается для того, чтобы остановить эпидемию ВИЧ?

— Одно из направлений — информирование населения. Напомним, что ВИЧ-инфекция передаётся тремя путями — через кровь, половым путём и от инфицированной матери к ребёнку, в том числе и при кормлении грудным молоком. В прошлом году в Хакасии двое детей заразились от ВИЧ-инфицированных матерей, отказавшихся от химиопрофилактики, один малыш получил инфекцию через грудное молоко (женщина узнала свой ВИЧ-статус после родов). Противостоять вирусу иммунодефицита человека задача не только медицинского сообщества. Так, в образовательных учреждениях обязательно должны проводиться тематические занятия по половому и нравственному воспитанию. Альтернативой эпидемии выступают также всевозможные спортивные мероприятия, культурно-досуговые акции. В прошлом году в них были заняты более 100 тысяч жителей республики.

— Куда жителям республики следует обращаться, чтобы побольше узнать о профилактике ВИЧ-инфекции, а также свой ВИЧ-статус?

— В рабочие дни можно прийти в кабинет психосоциального и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного, нашего центра. Контактные телефоны — 28-52-40, 8-983-377-05-37. А вообще во всех городских и районных поликлиниках и амбулаториях можно пройти обследование и получить необходимую информацию.

— Сейчас среди молодёжи очень модны всевозможные тату, пирсинг. Насколько рискуют любители экспериментировать со своим телом?

— Риск заразиться во время этих травматичных процедур, причём не только ВИЧ, но и гепатитом С, существует. Особенно в салонах на дому, при использовании нестерильных инструментов. Вы не можете знать, кому до вас делали наколку, а значит, рискуете своим здоровьем.

— И всё-таки во всём мире самым распространённым остаётся половой путь передачи ВИЧ-инфекции...

— А потому людям абсолютно всех возрастов следует избегать беспорядочных половых контактов и использовать барьерную контрацепцию. Сейчас очень много роликов на эту тему. Когда чаще всего люди забывают о безопасности? Когда в приятной компании употребляют алкоголь. Нередко заражение происходит во время корпоративов. Именно в этом ключе мы стали работать с трудовыми коллективами, в том числе и крупных предприятий — СУЭКа, РУСАЛа. Недавно компания «Аян» изъявила желание сотрудничать с нами по профилактике ВИЧ-инфекции.

— Вы проводите экспресс-диагностику на ВИЧ-инфек-цию на рабочем месте?

— Да, но не только. Во время периодических осмотров, а также диспансеризации населения медработники предлагают желающим сдать кровь на ВИЧ-инфекцию.

— Когда следует пройти тест-обследование после вероятного ВИЧ-заражения?

— Антитела к вирусу иммунодефицита у 90 — 95 процентов людей вырабатываются спустя три месяца с момента возможного инфицирования. Раньше, чем спустя две недели после контакта, вообще нет смысла делать исследования.

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