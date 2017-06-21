В Саяногорске спасли трех тонущих подростков

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Саяногорске недавно стартовал купальный сезон, а троим детям на Гравийном карьере уже потребовалась помощь спасателей.


 

 

 



Один подросток вошел в воду, вообще не умея плавать. Двое других заплыли очень далеко и не рассчитали силы для возвращения, сообщает сайт  «Саяногорск-Инфо». Причина таких происшествий в безнадзорном отдыхе детей, считает заместитель директора Единой дежурно — диспетчерской службы по спасению на водах Валерий Орехов. В первую очередь именно родители должны побеспокоиться о безопасности своих чад, чтобы не случилось беды, как в прошлом году, когда на озерах Хакасии погибло сразу три ребенка.

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