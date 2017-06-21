В Хакасии алиментщика оставили без водительских прав

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Нерадивый отец из села Шира задолжал средства на содержание ребёнка.

Приставы ограничили сельчанина в специальном праве. Тем не менее, мужчина продолжал кататься на автомобиле. В начале июня автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД, мировой суд назначил правонарушителю наказание в виде 30 часов обязательных работ. После этого должник явился к судебному приставу и предъявил трудовой договор об официальном трудоустройстве в местную пекарню водителем. По месту работы направлены документы об удержании алиментов из заработной платы. Временное ограничение в спецправе отменено, сообщили в УФССП России по Хакасии.

 

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