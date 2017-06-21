В Хакасии большинство пенсионеров доверяют доставку пенсий банкам

Ещё три года назад большинство (57% от общего количества получателей) пенсии и другие выплаты получали через почтовые отделения, теперь же число клиентов регионального филиала ФГУП «Почта России» составляет 45% (75,6 тысяч человек), а 55% (79,4 тысячи человек) получают пенсии через кредитные учреждения.

При этом всё активнее пенсионеры меняют доставщика и выбирают способ доставки пенсии через Интернет. В электронной форме с начала текущего года в территориальные управления ПФР в Хакасии подано 3 133 таких заявления. Чтобы изменить способ доставки пенсии, то есть поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой, не обязательно приходить в Пенсионный фонд. Это можно сделать, подав электронное заявление через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России или через портал государственных услуг, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







