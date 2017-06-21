В Хакасии дети без проблем добрались до загородных лагерей

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Чтобы обеспечить безопасность перевозок, сотрудники минтранса и ГИБДД потрудились заранее.

Специалисты проверили состояние автомобильных дорог и линейных сооружений по пути следования автобусов, а также сами транспортные средства на наличие спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, тахографа и внешних отличительных знаков. Инспекторы ГИБДД и автодорожного надзора провели дополнительные инструктажи с водителями и сопровождающими лицами по соблюдению требований безопасности при перевозке детей.
Сегодня автобусы доставили подростков в летние оздоровительные лагеря «Беркут», «Баланкуль», «Салют» и «Звездный» на первую смену, сообщила пресс-секретарь минтранса Елена Тимофеева.

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