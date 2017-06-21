В Хакасии мужчине грозит до 10 лет за сбор конопли

Анонимное сообщение о том, что на пустыре в районе улицы Гоголя в Черногорске мужчина собирает коноплю, поступило в дежурную часть.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, выехав на место, полицейские задержали мужчину с пакетом. В нем находилась масса растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана, весом 283 грамма. Сотрудникам полиции житель Черногорска пояснил, что собирал траву для личного употребления.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







