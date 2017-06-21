В Хакасии появится завод по производству подсолнечного и рапсового масел

Это стало известно в ходе выездного заседания Совета развития Хакасии. На этот раз орган решающий каким инвестпроектам оказать господдержку заседал в Боградском районе.

Совета развития Хакасии поддержали инвестпроекты, которые способны вывести социально-экономическое развитие Боградского района на новый уровень.

Выездное заседание Совета развития под председательством главы Хакасии Виктора Зимина прошло 21 июня в селе Боград. Членам совета презентовали целый ряд как детально разработанных экономических проектов, так и тех, куда уже вложены реальные деньги. Среди них строительство завод про производству подсолнечного и рапсового масел, производства по переработки речной и озерной рыбы, новый молокоперерабатывающий комплекс и другие. Каждая экономическая инициатива требует индивидуальных мер поддержки со стороны исполнительной власти.

- Вы получили официальную поддержку ваших идей, - сказал Виктор Зимин, обращаясь к инвесторам, - поэтому, если вдруг возникнут какие-то сложности с их реализацией по линии правительства, сразу заходите ко мне. Вы готовы вкладывать в проекты реальные деньги, создавать новые рабочие места, это очень важно. Мы будем вас поддерживать. Всегда помните об этом, - подвел итоги заседания Виктор Зимин.

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