Вице-канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию с энергоснабжением в Германии

Russf Июн 21, 2022 Интересное

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал о том, как в настоящее время обстоят дела в государстве. По его словам, ситуация с энергоснабжением остается напряженной. Причиной этому, по мнению Хабека, является сокращение поставок газа из России.

Политик отметил, что на данный момент газохранилища Германии заполнены на 57%. Однако требуемый объем составляет 90%. Также Хабек подчеркнул, что для летнего времени такой объем газа в хранилищах является допустимым. Ближе к зиме Германия планирует увеличить наполненность своих газохранилищ.

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