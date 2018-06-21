Власти готовы на послабления при повышении пенсионного возраста

О повышении пенсионного возраста в нашей стране не говорит только ленивый. Актуальность этого момента зашкаливает, так как затрагивает подобное решение миллионы людей. Даже подрастающее поколение взволнованы по поводу своего будущего.

После того, как в правительстве объявили о принятом решении поднять пенсионный возраст до 65-ти и 63 лет для мужчин и женщин соответственно, люди взбунтовались. Они начали в массовом порядке оставлять свои негативные комментарии на просторах интернета, составив петицию, с помощью которой потребовали от государства пересмотреть свои планы.

Однако эксперты приходят к выводу, что полностью отменять рост пенсионного возраста власти не будут. Допускается вариант, что некоторые параметры предстоящего процесса будут пересмотрены.

В настоящее время в Кремле самым внимательным образом наблюдают за общественным мнением. Допускается несколько вариантов по смягчению пенсионной реформы. В частности, самым оптимальным вариантом может стать снижение возрастной планки по выходу на заслуженный отдых. Точные параметры еще обсуждаются, поэтому говорить о них преждевременно.

Впрочем, власти допускают и отказ от компромиссов. Все будет зависеть от протестной активности людей. Окончательные выводы должны быть сделаны ближе к осени.

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