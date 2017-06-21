Предлагаем вниманию читателей стихи абаканца Александра Радченко. Человек он искренний, с годами не потерявший романтический взгляд на мир. Замечательные стихи Александра для детей ещё ждут своего часа на публикацию в страничке «Человечек» нашей газеты, а сегодня очередь его стихов для более взрослой, но не менее романтичной аудитории.

Ассоль

Маяк призывно в бухте светит,

И от прибоя пеной соль.

Здесь на рассвете чудо встретит

Девчушка юная Ассоль.

В лесочке хворост собирая,

Она к утёсу подойдёт

И, от восторга замирая,

Глазами парусник найдёт.

Алее яркого заката

Её мечта во всей красе.

Такое, милые девчата,

Способны получить не все.

Мечта реально оживает

У чистых сердцем и душой,

Кто терпеливо ожидает

С надеждой, с верою

большой.

Кто в упованьи устремляет

Свой взор в безбрежный океан.

И вот когда-нибудь растает

Седой обыденный туман.

Те паруса узнаешь сразу,

Ведь это цвет твоей мечты.

Произнеси простую фразу:

«Мой Грей, я жду, но где же ты?»

Три стихии

У Бога есть красоты неземные,

Все чудеса несёт Творца ладонь,

И среди них три вечные стихии:

Вода, просторы неба и огонь.

Заворожённо так реальность тает,

Когда на воду у реки глядишь.

И с нею время в вечность убегает,

Не устают глаза, ты будто спишь.

На скошенной траве роса сверкает,

Лежишь и млеешь: небо — океан…

От глубины его дыханье замирает,

Реальный мир скрывается в туман.

В тайге костёр, трещат дрова, сгорая,

И у огня сегодня ты, поэт,

Глядишь на пламя, взгляд не отрывая,

Так греет сердце Божий этот свет.

У вас, возможно, прелести другие,

А мне вот неизменно и всегда

Ласкают взор три Господа стихии:

Огонь. Просторы неба.

И вода.

Жарки

Весной в полях, к себе влекущих,

В тайге и поймах у реки

Средь ароматных трав пахучих

Растут прекрасные жарки.

Они пылают ярким светом,

Волшебный стелется узор,

И если вы пришли с рассветом,

То не забыть вам тот ковёр.

Он будет вам зимою сниться.

Очарование тех снов

В душе навечно сохранится,

Вся эта красота жарков.

Не рвите их, к чему букеты?

Не убивайте красоту,

Не причиняйте боль рассвету,

Жарки в неволе не цветут.

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