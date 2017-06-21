Вода, просторы неба и огонь

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Предлагаем вниманию читателей стихи абаканца Александра Радченко. Человек он искренний, с годами не потерявший романтический взгляд на мир. Замечательные стихи Александра для детей ещё ждут своего часа на публикацию в страничке «Человечек» нашей газеты, а сегодня очередь его стихов для более взрослой, но не менее романтичной аудитории.

Ассоль

Маяк призывно в бухте светит,
И от прибоя пеной соль.
Здесь на рассвете чудо встретит
Девчушка юная Ассоль.

В лесочке хворост собирая,
Она к утёсу подойдёт
И, от восторга замирая,
Глазами парусник найдёт.

Алее яркого заката
Её мечта во всей красе.
Такое, милые девчата,
Способны получить не все.

Мечта реально оживает
У чистых сердцем и душой,
Кто терпеливо ожидает
С надеждой, с верою
большой.

Кто в упованьи устремляет
Свой взор в безбрежный океан.
И вот когда-нибудь растает
Седой обыденный туман.

Те паруса узнаешь сразу,
Ведь это цвет твоей мечты.
Произнеси простую фразу:
«Мой Грей, я жду, но где же ты?»

 

Три стихии

У Бога есть красоты неземные,
Все чудеса несёт Творца ладонь,
И среди них три вечные стихии:
Вода, просторы неба и огонь.

Заворожённо так реальность тает,
Когда на воду у реки глядишь.
И с нею время в вечность убегает,
Не устают глаза, ты будто спишь.

На скошенной траве роса сверкает,
Лежишь и млеешь: небо — океан…
От глубины его дыханье замирает,
Реальный мир скрывается в туман.

В тайге костёр, трещат дрова, сгорая,
И у огня сегодня ты, поэт,
Глядишь на пламя, взгляд не отрывая,
Так греет сердце Божий этот свет.

У вас, возможно, прелести другие,
А мне вот неизменно и всегда
Ласкают взор три Господа стихии:
Огонь. Просторы неба.
И вода.

 

Жарки

Весной в полях, к себе влекущих,
В тайге и поймах у реки
Средь ароматных трав пахучих
Растут прекрасные жарки.

Они пылают ярким светом,
Волшебный стелется узор,
И если вы пришли с рассветом,
То не забыть вам тот ковёр.

Он будет вам зимою сниться.
Очарование тех снов
В душе навечно сохранится,
Вся эта красота жарков.

Не рвите их, к чему букеты?
Не убивайте красоту,
Не причиняйте боль рассвету,
Жарки в неволе не цветут.

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