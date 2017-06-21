Хакасия планирует увеличить доходы в бюджет на два миллиарда рублей

В правительстве прошло совещание с руководителями финансово-экономического блока.

Специалисты отчитались: власти республики постоянно контролируют объемы грузоперевозок и добычи полезных ископаемых в регионе, а также уплату налогов. Ведётся работа по выявлению «серых» схем выплаты заработной платы. По словам и.о. первого заместителя главы Хакасии Олега Нама, в прошлом году власти республики легализовали доходы у 15 тысяч жителей. Первоочередная задача на 2017 год — десять тысяч получателей «белой» зарплаты. К середине июня план выполнен почти на половину. Это увеличило доходы республиканского бюджета на 50 миллионов рублей в год, сообщил пресс-секретарь министерства финансов Хакасии Андрей Похабов.

Ведется работа и по выявлению профильных активов, в отношении которых в дальнейшем принимаются решения об отчуждении либо передачи в аренду. Вопросам увеличения доходной части бюджета Хакасии уделяется большое внимание со стороны финансово-экономического блока правительства.

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