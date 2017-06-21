Хакасия поднимается на верхние позиции рейтинга состояния инвестклимата

Предприниматели республики высоко оценили деятельность органов власти по отдельным направлениям за предыдущий год.

По мнению опрошенных, растет электронное межведомственное взаимодействие между Росреестром и государственными органами власти региона, проводится контроль качества и доступности услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также проведению мастер-классов для начинающих предпринимателей по вопросам оказания государственных услуг Росреестра в электронном виде, сообщили в пресс-службе минэкономики. Кроме того, республика улучшила позиции в национальном рейтинге благодаря профобучению безработных, открытию в колледжах и техникумах новых профессий и специальностей, среди которых токарь-универсал, обогатитель полезных ископаемых и пекарь.

Хакасия вошла в группу А по сокращению среднего количества процедур, необходимых для получения разрешений на строительство и на регистрацию прав собственности. В группе В республика по сокращению среднего количества контрольно-надзорных мероприятий в год и процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет.

Однако есть некоторые направления, по которым отмечено снижение оценки предпринимателей: среднее время регистрации прав собственности, интернет-портал об инвестиционной деятельности, оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет, количество субъектов малого предпринимательства на одну тысячу человек населения, информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства, оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства. Это лишь шесть направлений из 44, по которым республика незначительно снизила свои показатели. Правительство Хакасии готовит апелляцию-возражение по семи показателям, которые не были оценены. Защита состоится в августе.

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