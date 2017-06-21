Житель Хакасии искалечил отца киянкой

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя села Бирикчуль. Парень обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хакасии, в ночь с 15 на 16 апреля пьяные отец и сын поссорились у себя дома на улице Власова села Бирикчуль Аскизского района. Ссора возникла из-за оскорблений 41-летнего отца в адрес сына. Подравшись с родителем, несовершеннолетний решил уйти из дома. Собрав вещи, он вышел на веранду, однако отец продолжал ругать сына. Обвиняемый, взяв резиновую киянку, вернулся в кухню и ударил обидчика по голове. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, открытый оскольчатый вдавленный перелом теменной кости. Травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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