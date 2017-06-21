Жителей и гостей Абакана приглашают в парк на диагностику

Завтра в парке "Орлёнок" вновь заработает площадка экспресс-диагностики здоровья.

22 июня с 16:00 до 17:00 в парке "Орлёнок" будет работать площадка здоровья. Специалисты расположатся возле шахматного павильона. Посетители смогут пройти экспресс-диагностику: измерить артериальное давление, рост, вес. Медики определят индекс массы тела, уровень жировой массы, а также дадут индивидуальную консультацию по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Специалисты центра медицинской профилактики проконсультируют всех посетителей площадки по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и здорового образа жизни и раздадут информационные буклеты.

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