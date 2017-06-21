Звезды мировой оперной сцены вновь выступят в Хакасии на день республики

Звезды мировой оперы вновь дадут концерт 3 июля на Первомайской площади в рамках VII Международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии, в Абакане на день республики выступят солисты Мариинского театра Татьяна Павловская, Василий Герелло, Юлия Маточкина, а также солист театра Ла Скала Альдо Капуто (Италия) и американский дирижер Кристиан Кнапп.

Концерт в день республики — самый настоящий подарок любителям классической музыки, который ежегодно дарит жителям нашего региона Правительство Хакасии, Министерство культуры Хакасии и симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова.

Многим зрителям памятны концерты оркестра с легендарным испанским оперным певцом Хосе Каррерасом, с тенором из Бразилии Тьяго Аранкама, Дмитрием Хворостовским, Паата Бурчуладзе, Ларисой Юдиной, Хачатур Бадаляном и другими знаменитыми солистами оперы. В течение шести лет в рамках культурной программы форума в столице Хакасии выступили 11 солистов мировой оперной сцены и британская скрипачка, композитор и певица Ванесса Мэй.

Знаменитых исполнителей удалось пригласить в республику благодаря большой финансовой поддержке ОК «РУСАЛ», что позволяет сделать посещение гала-концерта VII Международного форума для зрителей максимально доступным. Большинство из двух тысяч зрителей Первомайской площади придёт на концерт бесплатно, по пригласительным билетам. Но, учитывая опыт предыдущих концертов и пожелания зрителей, часть билетов пущена в продажу. Сегодня их можно купить в кассе Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова.

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