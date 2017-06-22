22 июня — День памяти и скорби

Дорогие земляки!

Сегодня в России День памяти и скорби. Мы склоняем головы перед Вечным огнём в память о тех, кто первым принял на себя удар врага и стоял до последнего, о тех, кто уже никогда не вернётся с кровопролитной войны. Неимоверно тяжёлой ценой досталась нам победа. Нет ни одной семьи, которая бы до сих пор не оплакивала отцов и дедов, братьев и сестёр, сыновей и дочерей. Потому что самое дорогое и священное, что передаётся из поколения в поколение, — это память, память о прошлом, о людях, чьи дела и подвиги умножали славу нашего Отечества и прославляли нашу Родину. Без неё немыслима сама жизнь.

Годы берут своё. Пройдёт ещё немного времени, и события военной поры станут лишь достоянием истории — очевидцев грозных событий становится всё меньше и меньше. Но тем дороже нам ветераны, живущие рядом и продолжающие принимать активное участие в жизни республики.

Низкий поклон всем участникам войны за мужество и героизм, благодаря которым мы с вами имеем возможность жить, любить и трудиться на благо Родины.

Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава подарившим нам мир и свободу!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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