80-летие отмечает известный хакасский поэт Геннадий Маерков

Геннадий Маерков один из немногих представителей хакасской художественной литературы, которых называют хакасско-русскими билингвами. Особенность его поэзии в том, что она насыщена разного рода включениями слов на родном языке.

Геннадий Маерков родился в посёлке Шира. Свои первые стихи публиковал в газете «Таштыпский колхозник», когда был ещё школьником. Начиная с 1990-х годов в республиканских и районных газетах стали всё чаще появляться стихотворения Геннадия Маеркова – «Не трогай, сын, турпанов!», «Невинная история воробьиная», «Я только встать успел на стремя», «Осень жизни моей золотится...» и другие.

С 2003 по 2013 годы увидели свет поэтические сборники: «Год лошади порой встречают», «В тысячелетия падают века», «Напевы грустные чатхана», «Самохвал», «Жарки Хакасии моей», «Куда спешишь, летишь ты, Время?».

Произведения Геннадия Маеркова, по словам профессора Альбины Кошелевой, «это стихи, раскрывающие тему большой и малой Родины, вбирающие глубокие размышления о прошлом, непростые, порой тревожные – о настоящем, философичные стихи-элегии о жизни, о быстротекущем, «летящем» времени, нежные, эмпатичные лирические строки о матери, о любви, о родной природе, строгие, порой глубокие строки о насущных проблемах нашего бытия».

Геннадий Маерков награждён орденами «Знак Почёта», «За благие дела», медалью «К 300-летию присоединения Хакасии к России», грамотой Союза писателей России, грамотой Президиума Верховного Совета Хакасии, благодарственными письмами министерства культуры республики за значительный вклад в развитие хакасской поэтической лирики. В 2013 поэту было присвоено звание «Человек года». В 2014 году он стал лауреатом литературной премии имени М.Р. Баинова за сборник избранных произведений «Куда спешишь, летишь ты, Время?».

В настоящее время Геннадий Матвеевич является председателем Алтайского районного Совета старейшин родов хакасского народа, членом Хакасского республиканского Совета ветеранов.

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