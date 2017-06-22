84-летняя жительница Хакасии хочет заполучить золотой знак ГТО

Пенсионерка выполнила уже две нормы ГТО, теперь нужно справиться ещё с тремя заданиями.

Людмила Худякова из посёлка Черёмушки решила выполнить нормы ГТО. Женщина справилась уже с двумя заданиями. Прошла испытание на гибкость с результатом 15 см и преодолела кросс по пересеченной местности 2 км за 19,50 мин.

Для получения золотого знака пенсионерке осталось из обязательных испытаний выполнить сгибание и разгибание рук в упоре от сидения стула (6 раз) и смешанное передвижение 2 км (22 минуты). Кроме этого, её ждет одно из испытаний на выбор: поднимание туловища (8 раз) или плавание 25 м (без учета времени).

"Про ГТО узнала из средств информации, решила попробовать и доказать самой себе, что смогу", — рассказала Людмила Худякова.

Нормативы всероссийского комплекса жительница Черёмушек сдаёт в Центре тестирования Саяногорска. В первом квартале 2017 года в выполнении норм ГТО в этом центре приняли участие 237 человек, из них 20 взрослых (старше 18 лет), а уже во втором квартале количество взрослых, участвующих в выполнении норм ГТО возросло до 106 человек. Получить значок хотт работники СШГЭС, Хакасэнерго и других предприятий города металлургов.

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