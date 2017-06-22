Член Общественной палаты Хакасии вошла в состав Палаты России

В Общественной палате Российской Федерации прошло первое пленарное заседание VI состава. Участие в нем приняла и наша землячка, Любовь Черчинская, член комиссии по вопросам образования, науки, молодежной политики и патриотического воспитания Общественной палаты Республики Хакасия.

На первом пленарном заседании был избран Секретарь Общественной палаты России, им стал Валерий Фадеев, общественный деятель, журналист, телеведущий, главный редактор журнала «Эксперт».

Вместе с новоизбранным Секретарем и остальными членами региональных палат Любовь Черчинская побывала в Кремле на встрече с Владимиром Путиным. Встреча с Президентом прошла плодотворно, он поставил новые задачи перед составом Палаты, а они в свою очередь рассказали о некоторых аспектах своей работы.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







