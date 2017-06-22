Глава Хакасии потребовал достроить школу в селе Июс

Виктор Зимин назначил ответственных за исполнение своего поручения заместителя главы республики Ирину Смолину, министра строительства и ЖКХ РХ Валерия Келина и главу Орджоникидзевского района Алексея Попкова.

В период с 2011 года по 2013 годы в селе Июс Орджоникидзевского района возводилось здание школы метало-каркасного типа на 250 учащихся по республиканской программе. На строительство было выделено около 20 миллионов рублей из федерального бюджета и более 60 миллионов – из республиканского. С 2014 года строительство объекта было приостановлено из-за недостатка финансирования.

Осенью прошлого года Алексей Попков попросил пересмотреть проект, рассчитанной на меньшую численность учащихся. Причина - в результате банкротства совхоза «Июсский» изменилась демографическая ситуация в селе. Вместо 250 учащихся в селе осталось больше сотни школьников. Существующий недострой целесообразно перепрофилировать под культурно-досуговый центр с библиотекой, музыкальной студией, спортзалом.

Глава Хакасии поручил кабинету министров провести техническое обследование конструкции здания, оценив возможность его перепроектирования под другие нужды. Поручено отработать включение типового проекта школы на 150 мест в федеральную программу на 2017 год. После встречи Виктора Зимина с министром образования России Ольгой Васильевой, заключено двухстороннее соглашение, в рамках которого предусмотрены федеральные средства на строительство новой школы в селе Июс на 150 мест, сообщается на сайте правительства РХ.

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