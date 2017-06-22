Индия Экспресс – активная продажа препарата Velpanat по ценам от производителя

На борьбу с таким вирусом, как гепатит С, пришла инновационная разработка Epclusa известной американской компании Гилеад. Это действительно сильное вещество, что поражает клетки вируса и останавливает их размножение.

Но дело в том, что данное лекарство имеет заоблачную цену, и поэтому пройти курс лечение данного медикамента доступно далеко не каждому. На решение такой проблемы пришел разработанный дженерик (аналог) Velpanat индийской компании Natco, разработан на основе данного средства, с тем же составом и так же эффективен в борьбе с гепатитом.

Данный препарат — это оптимальное решение в лечении такой опасной инфекции, поражающей печень и приводящей к серьезным последствиям. Дженерик Velpanat в Москве достаточно сложно найти, в обычных аптеках он отсутствует. Онлайн-аптека Индия Экспресс предлагает легко и быстро заказать данное лекарство на сайте, и уже в максимально короткие сроки с услугами доставки вы получите его в своем городе. Компания Индия Экспресс напрямую сотрудничает с крупными индийскими фабриками, поэтому может гарантировать подлинность и высокое качество товаров и что немаловажно - доступную цену.

Препарат Velpanat содержит в своем составе известные вещества: Софосбувир (400 мг) и Велпатасвир (100 мг). Это уже известные всему миру сильные лекарства, что применяются при любых стадиях гепатита С и мгновенно негативно влияют на структуру вируса. Клинические испытания показали, что в большинстве случаев после прохождения курса лечения таким препаратом, пациент полностью избавляется от такого рода инфекции, печеночные ткани восстанавливаются, и человек возвращается к нормальному образу жизни.

Длительность курса лечения Велпанатом занимает от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от генотипа и стадии болезни. Если у пациента уже наблюдается цирроз печени, то к приему также может добавиться медикамент Рибавирин. Велпанат принимается по одной таблетке в сутки. Для эффективного лечения следует придерживаться диеты и строго принимать лекарство по указаниям. Данное средство содержит в себе минимум токсичных веществ, поэтому только в некоторых случаях вызывает побочные эффекты в виде головных болей и головокружения, тошноты или усталости. Препарат противопоказан беременным или кормящим грудью, и соответственно лицам до 18 лет, а также при сильной аллергической реакции прием лекарства также прекращается.

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