Из-за урагана вчера отключалось электричество в пяти городах и районах Хакасии

Сейчас электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено, работы продолжаются.

21 июня в результате прохождения штормового фронта с сильным ветром (порывы до 20 м/с) зарегистрированы нарушения электроснабжения в пяти муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах. Под отключение попало 2864 дома (проживает 8393 человека), социально-значимых объектов – 18. Работало на восстановлении 20 бригад (54 человека и 18 единиц техники). Восстановлено электроснабжение в Орджоникидзевском, Бейском, Алтайском, Усть-Абаканском районах и Абакане, сообщили в МЧС России по Хакасии.

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