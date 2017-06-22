Из-за урагана вчера отключалось электричество в пяти городах и районах Хакасии

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сейчас электроснабжение в большинстве населенных пунктов восстановлено, работы продолжаются.

 

 

 

21 июня  в результате прохождения штормового фронта с сильным ветром (порывы до 20 м/с) зарегистрированы нарушения электроснабжения в пяти муниципальных образованиях  в 11 населенных пунктах. Под отключение попало 2864 дома (проживает 8393 человека), социально-значимых объектов – 18. Работало  на восстановлении 20 бригад (54 человека и 18 единиц техники).   Восстановлено  электроснабжение  в Орджоникидзевском, Бейском, Алтайском, Усть-Абаканском районах и Абакане,  сообщили в  МЧС России по Хакасии.

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