Кассир банка украла более полумиллиона рублей и отправилась путешествовать по Хакасии с любовником

О хищении крупной суммы денег полицейским рассказала менеджер кредитной организации в Боградском районе.

Начальник уголовного розыска и начальник следственного отделения задержали скрывшуюся после преступления 36-летнюю злоумышленницу. Оказалось, что 585 тысяч рублей женщина потратила на покупку двух автомобилей и отправилась со своим 26-летним сожителем в путешествие по республике. Мотивировать свои действия подозреваемая не смогла. В отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Даме грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД России по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







