Медведев повысил прожиточный минимум

Глава российского Кабмина Дмитрий Медведев установил в первом квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 9909 рублей.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 10 тыс. 701 рубль, для пенсионеров – 8 тыс. 178 рублей, для детей – 9 тыс. 756 рублей.Напомним, ранее величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года по сравнению с этим же периодом 2015 года уменьшилась для трудоспособного населения на 2%, для пенсионеров – на 1,7% и для детей – на 2,4%. В среднем его размер составлял в четвертом квартале 2016 года 9691 рубль. В январе глава Минтруда Максим Топилин заявил, что минимальный размер оплаты труда может быть приравнен к прожиточному минимуму в течение трех-пяти лет.

В апреле, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие несколько лет МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума работающего человека.

В мае Медведев поручил за два года довести МРОТ до уровня прожиточного минимума.





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