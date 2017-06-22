Можно ли давать кошкам молоко и кисломолочные продукты?

Правильное питание является фундаментом здоровой, активной и продолжительной жизни вашего питомца. Существует масса нюансов и тонкостей, о которых следует знать ответственным владельцам, чтобы составить полноценный рацион для крошечных и взрослых представителей семейства кошачьих.

Если ваш кот питается профессиональным кормом типа Фрискис, Роял или Вискас отзывы о которых можно изучить на многочисленных форумах, то необходимости в «угощении» в виде миски молока или ложки творога нет – многие владельцы считают смешение натуралки и готовых кормов вредным. А вот хозяевам, которые кормят кошку только натуральной пищей, не следует откладывать поиск ответов о вреде и пользе молочных продуктов для своих любимцев в долгий ящик.

Молочные продукты в меню котов и кошек

Первое, о чем вам следует знать – кошки являются плотоядными животными, основу рациона которых составляет мясо, внутренности, кости, желудок жертвы со злаковыми и частями растений, кровь и в небольшом количестве шерсть и перья. Молоко для котят до достижения ими 12 недель – основа рациона, до 12 месяцев – угощение и лакомство, а у взрослых животных его потребление в большинстве случаев вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта, проявляясь диареей и рвотой, из-за отсутствия фермента, расщепляющего лактозу.

Ветеринары при повышенном интересе кошки к молоку и нормальной реакции организма на него разрешают нечасто угощать животное, но только пастеризованным или спецпродуктом с низким содержанием лактозы, причем объем не должен быть более 15 мл на 1 кг веса питомца. Однако лучше давать кисломолочные продукты – кефир, простокваша, творог, сыр нежирный и несоленый, так как молоко усваивается не более чем на 32%, а кисломолочные продукты – до 90%.

Относительно кисломолочных продуктов важно помнить следующие моменты:

оптимальная жирность кисломолочных продуктов – до 5%;

процессы брожения молочнокислых бактерий в кефире повышают кошачий иммунитет;

не экспериментируйте с ряженкой, сливками и сметаной – их высокая жирность нарушит работу пищеварительной системы;

запрещены творожные десерты, сладкие йогурты и запеканки;

лучшее время для молочных и кисломолочных продуктов – утренние часы.

Не следует забывать, что кошки прекрасно переносят однообразие рациона, т.е. чем реже вы будете экспериментировать, тем лучше для вашего питомца. При любом рационе следите за состоянием стула, кожи, шерсти и слизистых вашего усатого любимца, не забывайте перед покупкой готового корма изучать отзывы о Вискас и других производителях эконом- и премиум- сегмента, не совмещайте готовый корм и натуральную пищу, только так вы сможете быть уверены, что ваш кот или кошка проживут здоровую и продолжительную жизнь.

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