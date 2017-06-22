На сцене Хакасского национального театра оживет легенда

В рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля «Чир Чайаан» Хакасский национальный драматический театр им. Топанова представит вниманию гостей пластический спектакль «Песня ветра».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры республики, творческий союз режиссера Баатра Колаева и композитора Татьяны Шалгиновой с артистами театра им. Топанова в очередной раз удивит искушенную театральную публику.

В постановке, созданной по мотивам древнегреческого мифа «Орфей и Эвридика» и легенд Востока, за время действия зритель не услышит ни одного привычного для драмы диалога и пронзительных монологов. В своей новой трактовке театр впервые уделяет внимание его пластическому решению, предлагая окунуться в мир выражения чувств героев через движения, над решением которого работает популярный хореограф из Тувы Менгилен Сат. Пластика и танцевальные композиции в его завораживающей постановке вознесут сценическое действие в новую эмоциональную сферу, способствуя раскрытию главной мысли спектакля.

Легенда, подобная мифу «Орфей и Эвридика», есть в эпосе многих народов Земли. Эта история – философская притча, вызывающая сложные и противоречивые мысли и чувства. Лишь сила Любви способна противостоять силе Смерти, и герой бросает ей вызов, пытаясь вернуть к жизни душу любимой… Но имеет ли он на это право, вступая в схватку с основами мироздания и пытаясь нарушить законы Вселенной? Что лучше – бросить вызов судьбе и идти к цели, превозмогая все препятствия, или смириться с утратой и отпустить любимую в лучший мир?

Премьера спектакля состоится 3 июля в 12:00.

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