На трассе в Хакасии нашли подозрительные полуфабрикаты из курицы

На них у водителя не оказалось документов, но через какое-то время нужные бумаги всё-таки нашлись.

Сотрудники ветнадзора снова искали потенциально опасные продукты в Хакасии. Вместе с дорожными полицейскими инспекторы россельхознадзора осматривали транспорт. На 404 км трассы М54 остановили автофургон, в котором перевозилась птицеводческая продукция без сопроводительных ветеринарных документов.

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров в количестве 99 кг и кожа цыплят-бройлеров – 51,3 кг везли из Абакана в перерабатывающий цех Черногорска. Потенциально опасный груз сотрудники ветнадзора временно задержали. Пока оформляли материалы административного дела, водитель смог найти нужные бумаги. Груз пропустили, но нарушителю всё равно грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

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