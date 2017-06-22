По микрозаймам планируется снижение процентных ставок

В Госдуме и Банке России идут разговоры об изменении законодательной базы, в соответствии с которой сегодня осуществляют свою деятельность МКК и МФК. Речь идет о таких документах, как «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О потребительском кредите». Глава финансового комитета отметил, что в запланированных преобразованиях предельная процентная ставка установлена на отметке 150% годовых, а это составляет лишь 0,41% в день.

По мнению экспертов, подобные изменения окажут влияние на самую популярную категорию микрокредитов, то есть, ссуд небольших размеров и на короткие сроки. На данный момент ставки здесь больше в несколько раз, чем они заявлены в перспективе. При принятии нововведений многим организациям окажется просто невыгодно дальше продолжать деятельность в этом направлении.

На сегодняшний день среди потребителей очень востребованы микрозаймы в силу нескольких причин. Прежде всего, их условия оказываются выгодны в свете решения возникших материальных проблем до зарплаты. Для получения денег в данной ситуации даже не нужно никуда идти, достаточно заглянуть на такой портал, как https://mikrozaim.com/, оформить там соответствующую заявку, дождаться ответа одной из компаний и получить средства одним из предложенных вариантов, обычно на карту, счет или электронный кошелек. Привлекательно то, что на одной площадке обычно собрано сразу несколько организаций, готовых оказать временную материальную поддержку гражданам. Их условия в плане размеров займов, процентных ставок, сроков погашения ссуд и чистоты кредитных историй клиентов существенно различаются. За счет этого практически у каждого человека появляется шанс на удовлетворение своих интересов. Стоит отметить, что обычно среди компаний присутствуют и такие, что демонстрируют повышенную лояльность к заемщикам, то есть, готовы сотрудничать даже с самыми проблемными из них, например, без постоянного места работы, с открытыми задолженностями.

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