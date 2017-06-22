Почтовики Хакасии помогают в международном культурном почтовом обмене

21 июня члены английского клуба и сотрудники отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова на встрече с путешественницей из США Карлой Дометриус отправили Почтой России в Сан-Франциско этнооткрытки с достопримечательностями региона и визитные почтовые карточки Хакасии, посвященные заслуженным деятелям и выдающимся сынам республики - Л.Р. Кызласову и Н.Г. Доможакову.

Работники библиотеки и почтовики на встрече с Карлой рассказали присутствующим о посткроссинге и провели акцию по международному почтовому обмену, в рамках которой представили коллекцию филателистической сувенирной продукции, на которой запечатлены достопримечательности, известные люди и события региона. О трехсотлетней истории Хакасии в составе Российского государства Карла узнала по марке, специально выпущенной к 300-летнему юбилею республики, а с хакасскими пейзажами, менгирами, каменными изваяниями, шаманами и юртами она познакомилась, рассматривая этнооткрытки.

Новые друзья из Хакасии подписали на почтовых карточках свои пожелания в адрес Карлы и ее школы и опустили свои послания в почтовый ящик. «Почтовые администрации соединяют людей по всему миру, обеспечивая межкультурный обмен, - отметила директор Хакасского филиала Дарья Цилина. – Люди из разных стран, переписываясь и отправляя друг другу послания, получают возможность узнавать, приобретать друзей, ценить и понимать друг друга, а также улучшать свои языковые знания».

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