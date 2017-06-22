Сборная Мексики вторым составом обыграла команду Новой Зеландии

Очередная встреча Кубка Конфедераций состоялась 21 июня в Сочи.

Выступали мексиканцы вторым составом, за что и поплатились в первом тайме: на 42-й минуте размочил счёт Крис Вуд. Однако сил доминировать все 90 минут у островитян не хватило, тем более что после перерыва Мексика пересмотрела свои взгляды на игру. Как результат – два закономерных гола. На 55-й минуте отличился Рауль Хименес, а на 72-й – Орибе Перальта. 2:1.

Кстати, на последних минутах произошла массовая драка. Новозеландец Майкл Боксалл совершал проход к воротам, но был придержан за футболку защитником Диего Рейесом, после чего началась потасовка, в которой были задействованы все игроки.

Изначально главный судья Бакари Гассама не показал карточек футболистам, но после подсказки, как сообщает «Спорт-Экспресс», отправился на просмотр видеоповтора момента. Зачинщики драки по рекомендации видеоассистентов получили по жёлтой карточке. Также «горчичником» был наказан мексиканский полузащитник Эктор Эррера.

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