Школьники Хакасии отправятся в Крым на международный слёт юннатов

Он пройдёт в ближайшие дни в Крыму. Нашу республику на форуме представит команда из пяти учащихся 7-9 классов абаканских школ.

На международном слёте «Мой голос за природу» ребята из Хакасии презентуют историю юннатского движения в республике. А ещё школьники расскажут о том, как решаются в регионе экологические проблемы, и какие акции проводятся. Также участники слёта узнают об особо охраняемых территориях Хакасии.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексей Сиорпас проводил делегацию напутственными словами: "Я думаю, что, вы привезете со слёта не только яркие незабываемые впечатления, но и экологические знания. И поделитесь ими со своими друзьями. Наша задача, чтобы ряды защитников природы росли".

Напомним, в Хакасии Год экологии проходит «рука об руку» с Годом молодежи. Уже около 200 тысяч людей поучаствовали в различных экологических акциях. Подрастающее поколение вносит свой вклад в улучшение окружающей среды: озеленение, очистку от мусора населенных пунктов, берегов рек и лесных массивов.

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