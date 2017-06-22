В Абакане выставят не знакомые широкой публике полотна Капелько

В выставочном зале «Чылтыс» откроется выставка «Капеля сквозь время», посвященная 80-летию Владимира Капелько. Организаторы представят 70 художественных полотен.

Выставка откроется завтра, 23 июня, в 15:00. Владимир Капелько — член Союза художников России, заслуженный художник России, самобытный пейзажист, поэт с живым чувством юмора, автор-изобретатель техники снятия точной копии с наскальных изображений, так называемый «эстампаж на микаленте».

Он родился в Красноярске 19 июня 1937 года. Уже с юных лет Капелько обнаружил в себе страсть к рисованию. Судьбоносным и важным стало поступление в школу искусств имени Сурикова. В 1956 году появилась на свет его первая работа. В 1958 году открылось Красноярское художественное училище, в числе абитуриентов был Владимир Капелько.

Для его творчества характерна та близость к наскальной живописи, которой одновременно свойственна чистота и психологизм, загадка и парадокс, широта и изящество.

На выставке представлены произведения, охватывающие весь период творческой деятельности художника. Будут работы из частной коллекции вдовы художника Эры Севастьяновой. Многие полотна, представленные на выставке, впервые экспонируются для широкой публики.

Увидеть работы Капелько можно до 30 июля.

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