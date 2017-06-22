В Абакане завтра снимут режим повышенной готовности, введенный из-за неблагоприятных метеоусловий

Действует он с 21 июня по 23 июня по постановлению градоначальника Николая Булакина.

Режим ввели для обеспечения защиты населения от возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с сухой и жаркой погодой. Обеспечен ежесуточный контроль за состоянием подведомственных объектов и жилищного фонда. Его осуществляют муниципальные унитарные предприятия «Водоканал», «Абаканские электрические сети», МП «Абаканские тепловые сети», а также муниципальные бюджетные учреждения «Абаканская служба благоустройства», «Спецавтобаза ЖКХ». В случае возникновения угроз, информация оперативно поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Абакана, привлекаются дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также водоналивная, спецтехника и личный состав, сообщили в информотделе администрации Абакана.

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