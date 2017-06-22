В Абакане завтра снимут режим повышенной готовности, введенный из-за неблагоприятных метеоусловий

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Действует он с 21 июня по 23 июня по постановлению градоначальника Николая Булакина.

Режим ввели для обеспечения защиты населения от возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с сухой и жаркой погодой. Обеспечен ежесуточный контроль за состоянием подведомственных объектов и жилищного фонда. Его осуществляют муниципальные унитарные предприятия «Водоканал», «Абаканские электрические сети», МП «Абаканские тепловые сети», а также муниципальные бюджетные учреждения «Абаканская служба благоустройства», «Спецавтобаза ЖКХ». В случае возникновения угроз, информация оперативно поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Абакана, привлекаются дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также водоналивная, спецтехника и личный состав, сообщили в информотделе администрации Абакана.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,258