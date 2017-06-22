В Абакане ЖЭУ заставили ремонтировать многоэтажку

До 17 июля ЖЭУ-4 нужно отремонтировать межпанельные швы в одном из домов.

Жительница девятого дома по улице Маршала Жукова в Абакане нашла управу на управляющую компанию. Женщина обратилась с жалобой в жилищную инспекцию. Собственника не устраивает то. как ЖЭУ-4 содержит общедомовое имущество. Государственный инспектор выехал на место, чтобы проверить данные. которые сообщила абаканка. Специалист выяснил, что управляющая компания действительно нарушает жилищное законодательство.

ООО "ЖЭУ-4" выдано предписание на проведение ремонта межпанельных швов. Выполнить работы нужно до 17 июля. По истечению срока исполнение предписания, специалисты инспекции вновь проведут проверку. если управляющая компания не сделает ремонт, её ждёт административное наказание.

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