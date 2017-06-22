В этот яркий летний день

Детям из малых сёл Хакасии устроили настоящий праздник в Абакане.

Четыре часа в дороге, и 21 школьник из Беренжака и Уйтака вновь оказались в столице Хакасии. Подобные выезды стали уже доброй традицией благодаря специалистам администрации главы республики, которые регулярно организовывают экскурсии для детей из своих подшефных сёл.

В предыдущие поездки школьники успели побывать в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова, музее занимательных наук «ЭкспериментУм», кинотеатре и других интересных местах Абакана. В этот раз программа у ребят оказалась тоже весьма насыщенной: две бесплатные экскурсии, обед и посещение аттракционов в детском парке «Орлёнок».

Первым пунктом увлекательного маршрута стало посещение краеведческого музея, где для гостей провели экскурсию по самым интересным залам и рассказали о выдающихся коллекциях. Школьники активно задавали вопросы, разглядывали костюмы древних хакасов и с восхищением слушали истории про снежного барса.

— Мне нравятся всякие звери, камни красивые. Очень хочу побывать в зоопарке и увидеть жирафа, — поделился 9-летний Данил Русанов, увлечённо фотографировавший все экспонаты музея на телефон. Узнав, что жирафа он все-таки сегодня не увидит, Данил ничуть не расстроился, заверив, что с удовольствием посмотрит, к примеру, на медведя.

После экскурсии ребят повезли на обед в столовую при правительстве Хакасии, а потом в долгожданный зоопарк и детский парк «Орлёнок». Преподаватели отмечают, что таких развлечений в маленьком селе, конечно же, нет, поэтому для школьников поездки в Абакан всегда событие, которое они обсуждают потом не один день.

— Мы в Абакане в третий раз, нам очень нравится приезжать сюда, потому что каждый раз узнаём что-то новое. Это так здорово и познавательно, — рассказала 12-летняя Лиза Барахоева.

Ну а солнечная погода только добавила настроения маленьким гостям столицы.

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