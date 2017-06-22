В Саяногорске прошла акция «Свеча памяти»

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На площади у памятника воинам-освободителям прошёл митинг и возложение цветов к мемориалу. В память о погибших были зажжены свечи и объявлена минута молчания.

22 июня скорбная дата – день начала Великой Отечественной войны, память о которой навсегда останется в сердцах её участников и их потомков. Дань памяти погибшим за освобождение своей Родины отдали и сотрудники ОМВД России по Саяногорску вместе со своими семьями. Руководители и сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел,  дети сотрудников ОМВД России по городу Саяногорску вспомнили тех, кто положил на алтарь Победы собственную жизнь. Поддержали акцию и проходившие мимо горожане, сообщается на сайте МВД по РХ. В канун Дня памяти и скорби участниками акции "Свеча памяти" стали полицейские Черногорска.

 

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