В Саяногорске прошла акция «Свеча памяти»

На площади у памятника воинам-освободителям прошёл митинг и возложение цветов к мемориалу. В память о погибших были зажжены свечи и объявлена минута молчания.

22 июня скорбная дата – день начала Великой Отечественной войны, память о которой навсегда останется в сердцах её участников и их потомков. Дань памяти погибшим за освобождение своей Родины отдали и сотрудники ОМВД России по Саяногорску вместе со своими семьями. Руководители и сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, дети сотрудников ОМВД России по городу Саяногорску вспомнили тех, кто положил на алтарь Победы собственную жизнь. Поддержали акцию и проходившие мимо горожане, сообщается на сайте МВД по РХ. В канун Дня памяти и скорби участниками акции "Свеча памяти" стали полицейские Черногорска.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







