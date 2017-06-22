В Саяногорске утонул ребенок

Сообщение на пульт дежурного ЕДДС о том, что в зоне отдыха у Спасательной станции пропал ребенок, поступило в 19.05. К поискам малыша тут же подключились сотрудники полиции, Единой дежурно-диспетчерской службы, МЧС. Порядка 40 человек. В ходе спасательной операции проверялись разные версии. Кто-то видел 4-х летнего малыша у первой школы. Отдыхающие на водоеме вообще не заметили, как ребенок исчез. Параллельно с наземными работами, под воду «лягушатника» были спущены водолазы. Буквально за полчаса до трагедии мальчишку видел матрос – спасатель, который патрулировал зону отдыха.
Тело мальчика водолазы нашли недалеко от берега. Что стало причиной его утопления, теперь разбираются следователи Следственного комитета. Известно только, что малыш был на водоеме с родителями. Но эта трагедия не единичная. За вчерашний день по данным инспектора ГИМС по Саяногорску и Бейскому району Сергея Орехова, только за 20 июня на водоемах Хакасии погибло 5 человек. Еще двум взрослым потребовалась помощь на Гравийном карьере. А виной всему алкоголь.
Ежедневно, с начала купального сезона, спасатели ЕДДС Саяногорска дежурят в официальных зонах отдыха. Совершают пешие обходы территории пляжей и беседуют с отдыхающими, в том числе и детьми.
Вчерашняя трагедия всколыхнула весь Саяногорск. Сегодня утром, члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям собрались на экстренное совещание, где был разработан комплекс довольно жестких мер, дабы гибель детей на воде не повторилась.
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